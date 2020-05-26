Метро Києва запрацювало у колишньому режимі: пасажирів стало більше. Фото

У метро Києва 26 травня, у другий день відновлення роботи підземки після тривалого карантину, значно побільшало людей.

Водночас це далеко не та кількість відвідувачів, яка користувалась метрополітеном до його закриття. Відповідні фото опублікувало видання "Главком" та ще ряд ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У метро Києва побільшало пасажирів Политика Страны

Наприклад, на "Лісовій", яка вважається однією із найбільш завантажених станцій столичного метро, пасажирів було не надто багато. Навіть не всі місця для сидіння у вагонах потягу були зайнятими.

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів Политика Страны

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

Зазначається, що у вестибюлях станцій метро постійно нагадували про заборону перебувати у громадському транспорті без маски.

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

Як написав "Укрінформ", пасажири метрополітену намагались дотримуватись дистанції у 1,5 метра, не сидіти у вагонах надто близько один до одного. Водночас на Telegram-каналі "Политика Страны" журналісти заявили, що люди, хоч і були у масках, та дистанцій не дотримувалися.

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

У метро Києва побільшало пасажирів

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото та відео з метро Києва, яке 25 травня відкрилося для пасажирів після близько двох місяців перебування на карантині через COVID-19. На знімках у той день було видно невелику кількість людей у масках та попереджувальні наліпки на підлозі, стінах.