Метро Києва відмовиться від "зелених" карток: що відомо

У метрополітені Києва відмовляться не тільки від жетонів, але і так званих зелених карток, які поповнюються в касах і терміналах самообслуговування.

Точна дата виведення із обороту невідома, але на станції "Теремки" їх продавати вже перестали, пише "Хмарочос" із посиланням на прессекретарку метрополітену Наталю Макогон.

"У перспективі за рішенням міста повинен працювати тільки електронний квиток. 29 липня вже перший вестибюль на Теремках так запрацював. Картки метро не продаються, проходити ще можна", – повідомила вона.

Повна відмова від одноразових жетонів пройде 31 жовтня. На деяких станціях їх перестали не тільки продавати, а й приймати.

Зелена карта itc.ua

Як писав OBOZREVATEL, у квітні були анонсовані серйозні зміни правил проїзду в метро Києва. Згідно з документом, на станціях і в вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати і займатися агітацією.

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