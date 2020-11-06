Метро Києва святкує ювілей: 60 років тому відкрили перші п'ять станцій. Фото

У п'ятницю, 6 листопада, метрополітену Києва виповнюється 60 років. Так, в цей день в 1960 році було відкрито першу чергу довжиною 5,2 кілометра з п'яти станцій.

Це були "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро" сучасної червоної гілки. Відкриття почалося з урочистого мітингу на станції "Хрещатик". Тоді ж вирушив перший поїзд з пасажирами.

Першими станціями метро Києва були "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро" metro.kiev.ua

Метро Києва стало третім в СРСР після Москви та Ленінграда, хоча ідея прокласти підземку виникла тут ще в 1884 році.

Тунель мав пролягати від пристані на Дніпрі до залізничного вокзалу через Поштову площу і Бессарабку. Але депутати міської Управи відхилили проект.

Будівництво наземної станції метро "Хрещатик" metro.kiev.ua

Іван Виноградов веде перший поїзд метро Києва metro.kiev.ua

Улітку 1949 року було закладено перші шахти метро. Найскладнішою була робота з найглибшою станцією – "Арсенальною".

Її проміжний вестибюль будувався кесонним методом – величезний залізобетонний стакан вагою 3,5 тисячі тонн, побудований на поверхні, спускали на 50 метрів углиб. Щодоби конструкція під власною вагою опускалася на один метр.

Будівництво станції метро "Арсенальна" metro.kiev.ua

Метро Києва стало третім в СРСР після Москви та Ленінграда metro.kiev.ua

Сьогодні метрополітен Києва – це три лінії загальною протяжністю майже 70 кілометрів і 52 діючі станції.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будують метро на Виноградар у Києві: відео з тунелю. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, будівництво двох нових станцій йде за графіком.