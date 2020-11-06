Метро Києва святкує ювілей: 60 років тому відкрили перші п'ять станцій. Фото

У п'ятницю, 6 листопада, метрополітену Києва виповнюється 60 років. Так, в цей день в 1960 році було відкрито першу чергу довжиною 5,2 кілометра з п'яти станцій.

Це були "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро" сучасної червоної гілки. Відкриття почалося з урочистого мітингу на станції "Хрещатик". Тоді ж вирушив перший поїзд з пасажирами.

Метро Києва стало третім в СРСР після Москви та Ленінграда, хоча ідея прокласти підземку виникла тут ще в 1884 році.

Тунель мав пролягати від пристані на Дніпрі до залізничного вокзалу через Поштову площу і Бессарабку. Але депутати міської Управи відхилили проект.

Улітку 1949 року було закладено перші шахти метро. Найскладнішою була робота з найглибшою станцією – "Арсенальною".

Її проміжний вестибюль будувався кесонним методом – величезний залізобетонний стакан вагою 3,5 тисячі тонн, побудований на поверхні, спускали на 50 метрів углиб. Щодоби конструкція під власною вагою опускалася на один метр.

Сьогодні метрополітен Києва – це три лінії загальною протяжністю майже 70 кілометрів і 52 діючі станції.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будують метро на Виноградар у Києві: відео з тунелю. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, будівництво двох нових станцій йде за графіком.