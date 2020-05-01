Мережу заплутало фото з центра Києва 67-річної давності
Користувачів заплутало архівне фото будівництва у центрі Києва. Вони намагалися вгадати, що зараз розташоване на цьому місці.
Знімок датований 1953 роком. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото доскролльте до кінця сторінки).
"Фотозагадка!.. А яка будівля стоїть сьогодні на місці будівництва? Напишіть без читання коментарів і підказок", – попросив автор допису.
У коментарях користувачі мережі почали вгадувати, що ж зараз розташоване на місці тодішньої будови. Більшість з них дійшла до висновку, що це – приміщення Київської міської державної адміністрації, що пізніше підтвердив автор допису. Проте у користувачів були і інші варіанти.
"КМДА", "Київська міська державна адміністрація", "Метро "Хрещатик", "Палац "Україна", "ЦУМ?" – писали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали вражаюче раритетне фото фонтанів на Русанівці у Києві.