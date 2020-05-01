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1 травня • оновлено в 05:11
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/ Життя столиці

Мережу заплутало фото з центра Києва 67-річної давності

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Користувачів заплутало архівне фото будівництва у центрі Києва. Вони намагалися вгадати, що зараз розташоване на цьому місці.

Знімок датований 1953 роком. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото доскролльте до кінця сторінки).

"Фотозагадка!.. А яка будівля стоїть сьогодні на місці будівництва? Напишіть без читання коментарів і підказок", – попросив автор допису.

Будівництво у центрі Києва у 1953 році

Будівництво у центрі Києва у 1953 році

Клуб корінного киянина

У коментарях користувачі мережі почали вгадувати, що ж зараз розташоване на місці тодішньої будови. Більшість з них дійшла до висновку, що це – приміщення Київської міської державної адміністрації, що пізніше підтвердив автор допису. Проте у користувачів були і інші варіанти.

Будівництво у центрі Києва у 1955 році

Будівництво у центрі Києва у 1955 році

Facebook/Emil Oleksandrovich

КМДА у сучасності

КМДА у сучасності

Вікіпедія

"КМДА", "Київська міська державна адміністрація", "Метро "Хрещатик", "Палац "Україна", "ЦУМ?" – писали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали вражаюче раритетне фото фонтанів на Русанівці у Києві.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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