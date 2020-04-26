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26 квітня • оновлено в 11:47
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Замість каштанів – каміння: у мережі порівняли архівне і сучасне фото Хрещатика у Києві

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У мережі порівняли архівне фото вулиці Хрещатик у Києві у 1970-х роках із сучасним знімком.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Автором сучасного фото є мешканець Києва Валентин Поддубцев (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"1970-ті роки і наші дні. Щось змінилось?" – йдеться у дописі.

Хрещатик у 1970-х роках

Хрещатик у 1970-х роках

Клуб корінного киянина

Хрещатик у сучасності

Хрещатик у сучасності

Клуб корінного киянина/Валентин Поддубцев

Знімки почали активно коментувати користувачі мережі, відзначаючи, що змінилась кількість дерев на Хрещатику, а ще – самі люди.

"У місті стало більше жителів і авто, довелося розширити дороги і тротуари. Живіть за містом, кияни, тоді можна буде повернути алеї з каштанами!", "Змінилося дуже багато! І, перш за все, люди – жителі столиці! Інші часи, інші сприйняття комфорту та краси... Комусь подобається, а комусь спогади більше до вподоби. А Хрещатик завжди був центром столиці!", "Боже, скільки було каштанів... А зараз якесь каміння... Хоча я все одно люблю Київ", "Шкода розкішних каштанів. Без них Хрещатик втратив свій шарм", "Було зелено та душевно, стало дуже "по-сучасному", – написали вони.

Водночас деякі користувачі підкреслили, що ці фото не зовсім доречно порівнювати, адже вони були зроблені у різні пори року. Старий знімок, найімовірніше, влітку, а сучасний – у холодніший час, коли дерева скинули листя.

"Пора року різна, тому порівнювати важко", "Фото не для співставляння – ракурси і пори року не однакові", – додали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливли атмосферні раритетні фото Києва. Користувачі почали у захваті коментувати їх.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
4юбатые заточены на разрушение , а не созидание.
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Кияни Життя столиці

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