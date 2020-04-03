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3 квітня • оновлено в 04:11
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Мережу потішило 90-річне "карантинне" фото з Києва

1.1т
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Мережу потішило незвичне раритетне фото людей та собаки у протигазах у центрі Києва у 1930-х роках.

Знімок у період поширення коронавірусу COVID-19, у 2020 році, став ще більш актуальним, адже громадяни почали одягати маски, а дехто – навіть ті ж протигази. Його опубліковали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook із посиланням на видавництвом "Варто".

"Київ, вулиця Воровського (тепер вулиця Хрещатик), 1930-ті", – йдеться у дописі.

Люди та собака у протигазах у центрі Києва у 1930-х роках

Люди та собака у протигазах у центрі Києва у 1930-х роках

Клуб корінного киянина

Користувачів мережі таке фото потішило, вони почал активно його коментувати.

"Собаку навіщо в протигаз?", "Собачка – щось! Навіть через протигаз вловлюється його вираз морди", "У них теж пандемія?", "У 30-і протигази могли і для тварин випускати, а зараз марлевих масок для людей не вистачає... Як же так?" – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розчулило архівне фото часів СРСР, на якому зображені діти з велосипедами, м'ячем та собакою в одному із дворів Києва.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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