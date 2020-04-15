Головна Новини
15 квітня • оновлено в 05:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Мережу обурило раритетне фото натовпу біля входу в ЦУМ у Києві під час "знижок"

217
Читати матеріал російською

Мережу розлютило раритетне фото часів СРСР натовпу людей біля входу в ЦУМ у центрі Києва під час "знижок".

Знімок датований квітнем 1953-ого року. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

Як зазначив автор допису, такі натовпи спостерігалися під ЦУМ-ом під час "зниження цін на промислові товари".

Натовп біля входу в ЦУМ в Києві під час "знижок"

Натовп біля входу в ЦУМ в Києві під час "знижок"

Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і обурено коментувати фото.

"А з промтоварів тільки господарське мило в наявності. Оптичний обман", "Ціни завжди знижували 1 квітня! І зазвичай на різну др*нь, і весь день про це по радіо передавали", "Чомусь забувають сказати, що зниження цін проводилось на товари, які менше користувалися попитом у населення", "А промтоварами називався той жах, який був нікому не потрібен!" – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги