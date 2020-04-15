Мережу розлютило раритетне фото часів СРСР натовпу людей біля входу в ЦУМ у центрі Києва під час "знижок".

Знімок датований квітнем 1953-ого року. Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

Як зазначив автор допису, такі натовпи спостерігалися під ЦУМ-ом під час "зниження цін на промислові товари".

Натовп біля входу в ЦУМ в Києві під час "знижок" Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і обурено коментувати фото.

"А з промтоварів тільки господарське мило в наявності. Оптичний обман", "Ціни завжди знижували 1 квітня! І зазвичай на різну др*нь, і весь день про це по радіо передавали", "Чомусь забувають сказати, що зниження цін проводилось на товари, які менше користувалися попитом у населення", "А промтоварами називався той жах, який був нікому не потрібен!" – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

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