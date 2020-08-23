Мер Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор

У Києві, напередодні Дня Державного Прапора України мер Кличко підняв головний прапор країни.

Про це повідомляє сайт мера Києва Віталія Кличка.

Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спорстмени і культурні діячі, політики і представники бізнесу.

"Для мене сьогодні, справді, хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми підіймаємо найвищий і найбільший прапор України - один із головних символів держави", - сказав Кличко.

Флагшток споруджений на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі. Висота флагштоку – близько 90 метрів. А розміри полотнища – 16 на 24 метри.

Разом з мером Києва на урочистій церемонії виступили Герой України, генерал-майор Збройних сил України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук, громадський діяч, український екстремальний мандрівник Микола Подрезан, відома українська акторка театру та кіно Лариса Руснак.

Він зазначив, що сьогодні український прапор – це і оберіг, з яким ідуть в бій захисники України, відстоюючи незалежність і свободу нашої держави. З українським стягом українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. Та наголосив, що на печерських пагорбах, на церемонії відкриття найбільшого українського прапору присутні люди, які знають ціну національному прапору та які прославляли і прославляють Україну.

"Ми всі бачили прапори пробиті кулями і залиті кров'ю. Ми бачили героїв, які бестрашно вступали в бій, щоб встановити державний прапор на нашій землі", – сказав мер.

Він зазначив, що переможний синьо-жовтий стяг підіймається, коли українські талановиті діти перемагають на міжнародних олімпіадах. Коли українські спортсмени виборюють золото на світових змаганнях. І коли українські виконавці підкорюють Євробачення. Український прапор можна побачити у найвіддаленіших куточках світу, де живуть українці. З ними завжди символ і частинка їхньої країни.

"Кожного разу, коли я виходив у ринг, в якій би країні не відбувався бій, я бачив навколо рингу тисячі українських прапорів. Зал був синь-жовтий. Завжди були українці з нашими прапорами! Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша спільна перемога! Бо я був і є частинкою, представником своєї країни – під її прапором", – підкреслив Віталій Кличко.

За словами мера, з таких прапорів – невеликих і більших, з кожної маленької перемоги кожного українця, зіткані великий прапор України і велика спільна перемога. "Головний прапор, який ми підіймаємо сьогодні, нагадуватиме про це завжди!" - наголосив Кличко.

Державний гімн України під час підняття найбільшого державного прапору на флагшток виконала відома українська кримсько-татарська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Проект зі встановлення флагштоку та прапору реалізований за кошти меценатів.

Мер Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор kiev.klichko.org

Мер Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор kiev.klichko.org

Мер Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор kiev.klichko.org

Мер Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор kiev.klichko.org

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