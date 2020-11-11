Медики принесли кістки під Кабмін і влаштували масштабну акцію

Obozrevatel Життя столиці 09:54, 11.11.2020 Оновлено: 11:01, 11.11.2020

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів 11 листопада зібралися протестувальники на акцію "Обгризені кістки для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину".

Вони висунули вимогу не урізати фінансування для тяжкохворих у держбюджеті, а виділити на медицину 109,7 млрд грн.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники також попросили не кидати в них обгризені кістки і символічно принесли їх із собою.

Серед організаторів – глава правління громадської організації "Пацієнти України" Дмитро Шерембей. За його словами, гроші, які закладають до державного бюджету на наступний рік, – це мізер.

Медики принесли кістки під Кабмін.
Акція медиків у Києві.
Медики вимагають збільшити фінансування.
Медики вимагають збільшити фінансування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Кабміном також зібрався мітинг рестораторів, вони виступили проти карантину вихідного дня.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Американський генерал назвав російських миротворців в Карабасі окупантами

В Україні п'ятьох виробників викрили на фальсифікаті масла: яке краще не купувати

Держпідприємства під керівництвом людей Зеленського втратили 10 млрд грн – ЗМІ

Лікарні забиті, лікарі просять посилити карантин: як коронавірус "душить" Київ і що буде далі

Із "коронавірусного фонду" витратили ще понад 1 млрд грн на дороги