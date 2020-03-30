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30 березня • оновлено в 08:44
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Медики Олександрівської лікарні звернулися до українців через коронавірус

4.3т
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До Олександрівської клінічної лікарні Києва 29 березня у вкрай важкому стані – з вираженою дихальною недостатністю, двобічною тотальною пневмонією і позитивним тестом на коронавірус – надійшов пацієнт, якого медики негайно підключили до апарату штучної вентиляції легень (ЕКМО).

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна лікарка медустанови Людмила Антоненко. Вона також звернулася із закликом до українців ставитися відповідальніше як до власного здоров’я, так і до роботи медиків.

"Бригада фахівців працювала до 2-ої години ночі. Було успішно підключено апаратуру. Почалася складна боротьба за життя! Наразі стан пацієнтів важкий, проте стабілізований", – написала лікарка.

Команда медиків реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні

Команда медиків реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні

Facebook/Людмила Антоненко

За словами Антоненко, нині у корпусі медустанови на лікуванні перебувають 54 пацієнтів, серед яких із позитивних COVID-19 – 38, з підозрою на коронавірус – 14, в інфекційній реанімації лежать четверо, двоє із них підключені до ЕКМО.

Лікарка підкреслила, що ще двоє пацієнтів вже одужали після коронавірусу і були виписані з лікарні.

Команда медиків реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні

Команда медиків реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні

Facebook/Людмила Антоненко

Водночас вона звернулася із проханням до інших хворих обрати золоту середину в поведінці в цей нелегкий для кожного період. Зокрема, пояснила Антоненко, частина пацієнтів готова штурмувати інфекційний корпус за температури 37°С без симптомів захворювання і вимагати постійної уваги лікарів, хоча вони борються за життя дійсно важких пацієнтів. Тоді як інша крайність полягає у тому, що деякі пацієнти навпаки – досиджуються вдома на самолікуванні до критичного стану.

"Так, ми вже стомлені, але дух бойовий присутній! Мій лікар анестезіолог вночі писав: "Я своїх нестабільних важких пацієнтів не покидаю, тому залишаюся на другу добу"! Ось які у нас лікарі! Ми переможемо COVID-19!" – зауважила Антоненко, додавши, що нині медики як ніколи розраховують на підтримку, повагу і розуміння кожного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі Олександрівської лікарні, де нині перебувають громадяни з підтвердженим коронавірусом, записали відеозвернення до українців.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
медики вірус
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