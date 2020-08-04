Масштабні історичні кінні баталії пройдуть під Києвом

8 і 9 серпня в Древньому Києві в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде кінно-історичний фестиваль "Билини Древнього Києва". На гостей чекає насичена програма з кінно-трюковими шоу, реконструкціями середньовічних подій та походів. А також: безліч колоритних середньовічних забав, майстер-класи, страви, приготовані на вогнищах, прогулянки на конях і багато цікавого з життя Київської Русі.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

8 і 9 серпня Князівство Київська Русь запрошує здійснити незабутню подорож у часі в епоху Середньовіччя і провести вихідні по-справжньому цікаво та пізнавально.

Протягом двох фестивальних днів на гостей Древнього Києва чекає видовищна шоу-програма на історичну тематику за участю великої кількості унікальних породистих коней.

8 і 9 серпня програма розпочнеться близько 14:00 з урочистого відкриття за участю історичних персонажів, парадом княжих прапорів і вражаючим виїздом кінної дружини.

На великому ристалищі Древнього Києва оживуть давньослов'янські билини, що в яскравій видовищній формі повідають про життя наших пращурів. У захоплюючих постановках гості фестивалю побачать безліч сюжетів з історії Київської Русі, поглиблять свої знання про раннє Середньовіччя і на власні очі побачать легендарних особистостей, святих і князів київських, що відіграли доленосні ролі в історії України. Серед них - засновники Києва Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь, святий Андрій Первозваний, князі Аскольд, Віщий Олег, Ігор, Святослав, Ярослав, Мстислав...

Відвідувачі побачать реконструкції боїв, що визначили історію Київської Русі. Досвідчені актори-каскадери вразять глядачів видовищними трюками верхи на конях і віртуозним володінням середньовічною зброєю: луками, мечами, списами. Також відвідувачі побачать кінні кавалькади, кавалерійські сходи та граціозні кінні перегони з вогняними спецефектами.

Подарує відчуття адреналіну унікальне дійство - кінна масова атака. Кращі кінні лучники України здійснять стрільбу у пішого воїна, який відбиватиметься від стріл середньовічним щитом.

Також гості фестивалю долучаться до стародавніх обрядів наших пращурів і познайомляться з культурою одвічних супутників Київської Русі - кочових народів.

У виставах візьмуть участь коні рідкісних стародавніх порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. Деяких з них більше ніде не зустріти, адже їх було завезено в Україну в єдиному екземплярі. Всі бажаючі зможуть підійти до цих прекрасних тварин, погладити їх, сфотографуватися з ними та навіть здійснити прогулянку верхи на коні або в екіпажі.

Після 19:00 на гостей чекає феєрична нічна програма зі стрільбою палаючими ядрами з величезного требушету (єдиного діючого в Україні облогового знаряддя).

У "Парку Київська Русь" відкрито школу кінних лучників, заняття в якій проводять досвідчені інструктори - спортсмени Всеукраїнської федерації верхової стрільби з лука. Стати її учнем дуже просто: потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37 та (050) 385-20-35. І вже з першого заняття опановуйте мистецтво управління конем і влучної стрільби з лука!

Гості відчують себе не просто глядачами, але зможуть зануритись у життя середньовічного міста. Дорослих і дітей запросять взяти участь у стародавніх забавах, хороводах, танцювальних флеш-мобах і майстер-класах. Можна буде постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя", освоїти ази гончарної майстерності, відвідати музеї та експозиції на території. В гостях у Волхвині гості скуштують трав'яних чаїв за забутими рецептами та доторкнуться до древніх таємних знань. У Княжії костюмерній - вдягнуть костюми часів Київської Русі та зможуть влаштувати яскраву фотосесію для соц.мереж. А в середньовічній крамниці та на ярмарку майстрів гості зможуть обрати на пам'ять оригінальні сувеніри ручної роботи. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності.

Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

У прохолодній Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі можна скуштувати смачних страв, приготованих на вогнищах.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч в будинку "4 кімнати", в унікальних кімнатах середньовічного антуражу або в кемпінгу (зі своїм наметом) на території Древнього Києва (за умови попереднього бронювання).

Фестиваль "Билини Древнього Києва" подарує незабутню подорож крізь століття!

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00. Закінчення програми: в суботу, 8 серпня, о 22:00; в неділю, 9 серпня - о 21:00.

* В програмі можливі зміни.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., (знижка до 50% - за умови попередньої купівлі квитків на сайті "Парку Київська Русь"), для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для школярів - 80 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Дістатися можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" в розділі "Контакти" та на сторінці заходу.