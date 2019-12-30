Масштабні ДТП і затори у Києві: озвучені шляхи вирішення

У Києві стрімко збільшується кількість автомобілів, ущільнюється міська забудова, розростаються передмістя. При цьому міська інфраструктура перебуває в сумному стані, а багато вулиць і транспортні вузли не справляються з автомобільним потоком. В результаті – ДТП, затори

Про те, які вживаються заходи, OBOZREVATEL розповів заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

Затори на проспекті Перемоги

Пасажирський транспорт

Однією з першочергових завдань на сьогодні міська влада бачать в зниженні кількості приватного транспорту на столичних вулицях.

"Для цього ведеться робота над оптимізацією смуг громадського транспорту, щоб автобуси і тролейбуси рухалися строго по графіку. Головне, щоб людям було зручно користуватися громадським транспортом", – розповів чиновник.

Дмитро Рахматуллін Наш Київ

Найближчим часом, за словами Дмитра Рахматулліна, в столиці розпочнуть закуповувати пасажирський транспорт.

"На виділені гроші планується серйозне масштабне оновлення рухомого складу – тролейбуси, автобуси, трамваї. Число яких може досягти близько 300" – уточнив він.

У той же час місто поступово відмовляється від послуг перевізників з рухомим складом малої місткості, які часто дублюють маршрути комунального транспорту. "Наше завдання оптимізувати маршрутну мережу з точки зору дубляжу. Якщо приватник виграв маршрут, по ньому не повинен дублюватися комунальний транспорт і навпаки", – зазначив Рахматуллін.

Це, за його словами, допоможе уникнути навантаження на маршрут, і, як результат, знизить число ДТП і рівень заторів.

У 2020 році у Києві закуплять новий пасажирський транспорт Наш Київ

Місця для паркінгів

Окремо стоїть проблема з перехоплюючими паркінгами. Багато жителів передмістя, розуміючи завантаженість центральної частини Києва, вважають за краще залишати авто на в'їзді, а самі пересідають на метро або наземний транспорт. Рішення оптимальне як для автомобілістів, так і для міста. Але постає питання про умови паркування, адже багато авто стоять аби як, і заважають руху транспорту.

Автомобілі паркують хто де хоче. На фото - під'їзд до Південного мосту

За словами Рахматулліна, вже запропоновано близько дев'яти точок на в'їздах до Києва, де можна влаштувати перехоплюючі паркінги, плюс додаткове число паркувальних майданчиків. Однак у даній ситуації гостро стоїть питання із землею, так як у кожної ділянки є свій господар. Втім, проблема перехоплюючих паркінгів буде серйозно вирішуватися вже з початком нового року, запевнив OBOZREVATEL замдиректора Департаменту КМДА.

Злагоджена робота

Одним з найважливіших аспектів Рахматуллін бачить у взаємодії комунальних підрозділів.

"Гроші від сплати за парковку йдуть на єдиного оператора – комунальне підприємство "Київтранспарксервіс". Відповідно, якщо інспекція з паркування працює ефективно і перевіряє чи всі водії сплатили паркування, коштів надходить більше. В свою чергу КП 60% від доходу перераховує в дорожній фонд, з якого гроші йдуть на нанесення дорожньої розмітки, пішохідних переходів, встановлення знаків та ін. Займається цим КП "Центр організації дорожнього руху", – розповів він.

Інспектори з паркування Facebook Дмитра Рахматулліна

За словами чиновника, для того, щоб інспектори могли ефективно перевіряти оплату паркування, їм необхідна автоматична система контролю оплати вартості послуг паркування. На жаль, за його словами, ще з літа ведеться питання розробки тендерної документації, технічного завдання програмно-апаратного комплексу.

"І зараз питання перебуває на розгляді Антимонопольного комітету України, у якого є свої зауваження. Якщо тендер скасують, вийде, що інспекції не буде віддане в експлуатацію такий необхідний програмно-технічний продукт", – уточнив він.

Рахматуллін зазначив, що інспекція з паркування вже довела свою ефективність і керівництво зацікавлене в розширенні штату і нових кандидатах. За допомогою інспекторів з паркування з вулиць Києва щодня евакуюється близько 50 авто порушників і показник планується довести до 300. Для прикладу, патрульна поліція, за його словами, евакуює близько 10 авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міст Патона у Києві терміново потребує капітального ремонту. Через корозію товщина окремих елементів конструкції зменшилася в два-три рази.

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