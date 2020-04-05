Масштабна пожежа залишила центр Києва без світла

Через масштабну пожежу електричного обладнання в кабельному тунелі на столичному Хрещатику в неділю зранку 5 квітня, 80 будинків в центрі Києві залишились без світла.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Віталій Кличко. За його словами, світло зникло на вулицях Хрещатик, Десятинній, Трьохсвятительській, Володимирській, провулку Музейний.

Пожежа на Хрещатику

Пожежа на Хрещатику

Пожежа на Хрещатику

"Майже всю ніч столичні рятувальники гасили пожежу в кабельному тунелі на Хрещатику. Кабельне обладнання знаходиться під напругою в 380 В, що значно ускладнило гасіння. Пожежу вже локалізували порошковим стволом, але столичні рятувальники та комунальні служби досі працюють над її ліквідацією. Причини загоряння встановлюють", – розповів Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 5 квітня у центрі Києва, на Хрещатику, спалахнула пожежа в телекомунікаційних кабелях, через що околиці огорнув густий і їдкий чорним дим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!