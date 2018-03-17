Масова бійка в магазині Києва: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео масової бійки в магазині "Ашан" на вул. Берковецькій в Києві, яка відбулася ввечері 15 березня(щоб подивитися його, доскрольте новину до кінця).

Все почалося з того, що дівчата-підлітки (близько 16-17 років) почали бігати та ламати вітрини. Про це свідчить ролик, опублікований в групі "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

На кадрах видно, як хулігани ходили по "Ашан" і складали в свої рюкзаки різні продукти.

На відео також була зафіксована бійка підлітків з працівниками супермаркету.

Відзначимо, що на місці інциденту були чотири наряди поліції.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві в одному з магазинів торговельної мережі "Ашан" кілька охоронців довели практично до нервового зриву школярок через необґрунтоване підозри в дрібній крадіжці. Через пережитого шоку у однієї з дівчаток відкрилося сильне носова кровотеча. Батьки підлітків звернулися в поліцію.