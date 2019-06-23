Марш рівності у Києві: журналіст ледь не позбувся ока через яйце

Журналісту "Громадського" Владу Головку ледь не вибили око яйцем на Марші рівності " КиївПрайд ", який відбувся 23 червня.

Відповідне відео з заходу розміщено в Tekegram-каналі видання (щоб посомтреть відео, проскролльте до кінця сторінки).

Головко прийшов на "КиївПрайд" в якості учасника акції. В результаті з натовпу йому кинули яйцем в око.

Кадр з відео

"Мені в око прилетіло яйце з боку парку Шевченка за кордоном поліції. Їх кидали кілька. Прилетіло також моїй подрузі в ногу, а мені в око", – розповів він.

Журналіст уточнив, що медики надали допомогу на місці. Око бачить, але доведеться звернутися до офтальмолога.

Одна з організаторів "КиївПрайд" Руслана Панухнік заявила виданню "РБК-Україна", що про постраждалих на Марші рівності немає інформації.

"Про постраждалих на даний момент не відомо. На початку Маршу був інцидент із нападом на першу колону, однак там просто виривали плакати", – повідомила організатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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