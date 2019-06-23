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Марш рівності у Києві: журналіст ледь не позбувся ока через яйце

1.4тЧитати матеріал російською

Журналісту "Громадського" Владу Головку ледь не вибили око яйцем на Марші рівності " КиївПрайд ", який відбувся 23 червня.

Відповідне відео з заходу розміщено в Tekegram-каналі видання (щоб посомтреть відео, проскролльте до кінця сторінки).

Головко прийшов на "КиївПрайд" в якості учасника акції. В результаті з натовпу йому кинули яйцем в око.

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Кадр з відео

Кадр з відео

"Мені в око прилетіло яйце з боку парку Шевченка за кордоном поліції. Їх кидали кілька. Прилетіло також моїй подрузі в ногу, а мені в око", – розповів він.

Журналіст уточнив, що медики надали допомогу на місці. Око бачить, але доведеться звернутися до офтальмолога.

Марш рівності у Києві: журналіст ледь не позбувся ока через яйце

Одна з організаторів "КиївПрайд" Руслана Панухнік заявила виданню "РБК-Україна", що про постраждалих на Марші рівності немає інформації.

Марш рівності у Києві: журналіст ледь не позбувся ока через яйце

"Про постраждалих на даний момент не відомо. На початку Маршу був інцидент із нападом на першу колону, однак там просто виривали плакати", – повідомила організатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ЛГБТкиевпрайд
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это из за этих мразей у нас педофилы детей насилуют и убивают это из за этих мразей у нас разводятся извращенцы!!!защитим детей тюрьма и гиляка геям!!!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"журналист чуть не лишился глаза из-за яйца"© типа решил лизнуть яйцо, да концом в глаз попало?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Kaцапские твари только из-за спины полиции или женщин могут стрелять, кидать яйца. Речь ведь не о том, где это происходит. А о полости, мерзости расеян. Об этих одичалых скотах, которые считают себя людьми, не являясь ними по определению!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махал Махалыч, россияне из Москвы докинули? или из Ростова?
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