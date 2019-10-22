Майже сотня мотоциклів і авто: під Києвом провели в останню путь загиблу в ДТП байкерку

У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві. Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні.
Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. У мережі показали відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Буча. Проводжають в останню путь мотоциклістку Кузавіні. Вона померла невдовзі після ДТП, смерть констатували вже у лікарні", – написали під роликом.
Під Києвом попрощалися із загиблою в ДТП байкеркою
Instagram Kuzavini
Автор посту зазначив, що після аварії дівчина була у стані травматичного шоку і до тями не приходила, а також що в її смерті немає провини лікарів.
Також він запевнив, що вже знайдені два свідки ДТП, і висловив сподівання, що це допоможе слідству.
На відео ж видно, як дорогою їхала майже сотня мотоциклів, а за ними – багато автомобілів.
Водночас на сторінці байкерки в Instagram з’явився новий допис. Його автором стала донька жінки – Тетяна.
Вона відзначила, що початок прощання повинен був початися о 10:00 в Бучі, а о 13:00 її мали поховати на Байковому кладовищі.
За словами доньки загиблої, родина вирішила кремувати тіло Кузавової, а також залишити сторінку в мережі відкритою.
У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві
Скріншот
Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні
Скріншот
У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві
Скріншот
Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні
Скріншот
У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП в Києві
Скріншот
Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні
Скріншот
It’s so sad to write about it but it happened. Our dearest @kuzavini died in an accident. We’ve done all we can do. Maybe someone will mind that it all could have been avoided but unfortunately it happened by this way. Maybe it’s her fate, who knows. She took for us a valuable lesson - enjoy whenever you can. She will be remembered like a bright and lucid woman. Let these be a place in our heart for her forever. Her seeing-off will be on Tuesday at 10.00 in Bucha than we will go to baikove cementary at 13.00. Our family decided to cremate her body. Let’s do this seeing-off bright because she’s always been everything to us. Also I decided to leave this page open in a memory of her. If someone have any questions I’m always ready to answer @mikhailenkot (daughter)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві в результаті ДТП загинула байкерка Олена Кузавова, відома у мережі під ніком Кузавіні. Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf трапилася на Гостомельській трасі 19 жовтня.
Останніми фото популярної мотоблогерки Кузавової стали знімки з байком.
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