Майже сотня мотоциклів і авто: під Києвом провели в останню путь загиблу в ДТП байкерку

У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві. Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні.

Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. У мережі показали відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Буча. Проводжають в останню путь мотоциклістку Кузавіні. Вона померла невдовзі після ДТП, смерть констатували вже у лікарні", – написали під роликом.

Під Києвом попрощалися із загиблою в ДТП байкеркою Instagram Kuzavini

Автор посту зазначив, що після аварії дівчина була у стані травматичного шоку і до тями не приходила, а також що в її смерті немає провини лікарів.

Також він запевнив, що вже знайдені два свідки ДТП, і висловив сподівання, що це допоможе слідству.

На відео ж видно, як дорогою їхала майже сотня мотоциклів, а за ними – багато автомобілів.

Водночас на сторінці байкерки в Instagram з’явився новий допис. Його автором стала донька жінки – Тетяна.

Вона відзначила, що початок прощання повинен був початися о 10:00 в Бучі, а о 13:00 її мали поховати на Байковому кладовищі.

За словами доньки загиблої, родина вирішила кремувати тіло Кузавової, а також залишити сторінку в мережі відкритою.

У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві Скріншот

Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні Скріншот

У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП у Києві Скріншот

Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні Скріншот

У Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову, яка загинула після жахливого ДТП в Києві Скріншот

Дівчина була відома у мережі під ніком Кузавіні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в результаті ДТП загинула байкерка Олена Кузавова, відома у мережі під ніком Кузавіні. Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf трапилася на Гостомельській трасі 19 жовтня.

Останніми фото популярної мотоблогерки Кузавової стали знімки з байком.

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