Майже на всіх станціях метро Києва запустили 4G зв'язок: карта покриття

У Києві на 45 станціях метро з'явився швидкісний інтернет 4G. Тільки на "Теремках" поки немає мобільного зв'язку 4-го покоління.

Про це в Facebook повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що 4G з'явиться на "Теремках" до кінця грудня 2020 року.

"Київстар, Vodafone, lifecell запустили 4G відразу ще на 23 підземних станціях метро і в тунелях між ними", – сказав він.

Федоров додав, що середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с, а щодня новим зв'язком в середньому користуються 300 тисяч абонентів.

4G в метро Києва

"За час роботи 4G користувачі використовували 400 терабайт трафіку, яких би вистачило на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ряді міст України місцева влада намагалися перешкодити встановленню базових станцій мобільного зв'язку, посилаючись на нібито шкоду випромінювання від 5G і 4G.