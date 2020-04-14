У Києві та області знову зросла кількість випадків COVID-19

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:36, 14.04.2020 Оновлено: 10:31, 14.04.2020

У Києві та області станом на ранок 14 квітня підтвердили 775 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 551, а на території області – до 224.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. ЗА добу до цього у Києві було зафіксовано 496 випадків COVID-19, а в області – 216.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків", – йдеться у дописі.

У Києві та області знову зросла кількість випадків COVID-19. Ілюстрація

Статистика по всій Україні:

  • Вінницька область – 200 випадків;

  • Волинська область – 80 випадків;

  • Дніпропетровська область – 71 випадок;

  • Донецька область – 12 випадків;

  • Житомирська область – 112 випадків;

  • Закарпатська область – 99 випадків;

  • Запорізька область – 89 випадків;

  • Івано-Франківська область – 332 випадки;

  • Кіровоградська область – 144 випадки;

  • м. Київ – 551 випадок;

  • Київська область – 224 випадки;

  • Львівська область – 136 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Миколаївська область – 5 випадків;

  • Одеська область – 69 випадків;

  • Полтавська область – 26 випадків;

  • Рівненська область – 134 випадки;

  • Сумська область – 74 випадки;

  • Тернопільська область – 280 випадків;

  • Харківська область – 14 випадків;

  • Херсонська область – 34 випадки;

  • Хмельницька область – 22 випадки;

  • Чернівецька область – 546 випадків;

  • Черкаська область – 105 випадків;

  • Чернігівська область – 10 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 11974.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 13 квітня було підтверджено 711 випадків коронавірусу COVID-19.

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