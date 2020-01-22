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22 січня • оновлено в 11:58
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/ Життя столиці

Люди страждають, поліція ігнорує: Гончарука закликали взятися за нелегальні таксі в Києві

1.7т
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Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука закликали розібратися з нелегальними таксі в Києві, що заважають містянам.

Про цю проблему в столиці в Facebook повідомив журналіст Ігор Ляшенко, який розповів про паркування нелегальних таксистів біля станції метро "Харківська".

Киянин розповів, що таксі годинами стоять біля виходу з метро. При цьому авто заважають нормальному пересуванню людей, адже машини припарковані прямо на тротуарі.

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"Те, що тисячі (реально тисячі) людей, які з метро направляються на автобуси, змушені обходити ці машини, витираючи штанинами брюк і пальтами й курток їх брудні бампери, це мене страшенно дратує", – написав він.

Ляшенко додав, що не раз скаржився на цю проблему поліцейським, але ті не реагували належним чином.

Парковка таксі в Києві

Парковка таксі в Києві

Facebook Ігор Ляшенко

"Ось сьогодні. За якимись своїми справами патрульна машина стоїть просто біля дороги недалеко від цих таксистів-нелегалів. Користуюся нагодою, підхожу до патрульних, вітаюся і вказую на ті авто – проженіть їх, будь ласка, звільніть тротуар і майданчик на виході, полегшить тисячам киян дорогу. Ні, відповідають патрульні, не проженемо їх. Не ви перший скаржитеся, та ми й самі бачимо, що вони заважають, але з нашої поліцейського боку немає підстав їх проганяти, бо вони залишають два метри для проходу пішоходів", – поділився журналіст.

Ляшенко закликав киян звернути увагу на дану проблему і поширювати інформацію про боротьбу з неправильною парковкою в Києві по мережі.

Парковка таксі біля метро

Парковка таксі біля метро

Facebook Ігор Ляшенко

"Може хтось із слуг-парламентаріїв або слуг-чиновників, сам прем'єр прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зверне увагу і прийме нескладне, але дуже актуальне рішення про заборону парковки на тротуарах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 13 січня вперше використовували нові евакуатори з бічним завантаженням для вивозу авто порушника правил парковки.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Ігор Ляшенко Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
авто парковка
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Lui Ui
Lui Ui
Удивляют такие статьи присмыкающихся. Вот появится у тебя машина, и ты сразу поймёшь каково оно найти место для парковки. А таким тонким мозгом, сложно осознать что у них нет выбора, места для парковки в советских городах не были предусмотрены.
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