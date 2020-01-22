Люди страждають, поліція ігнорує: Гончарука закликали взятися за нелегальні таксі в Києві

Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука закликали розібратися з нелегальними таксі в Києві, що заважають містянам.

Про цю проблему в столиці в Facebook повідомив журналіст Ігор Ляшенко, який розповів про паркування нелегальних таксистів біля станції метро "Харківська".

Киянин розповів, що таксі годинами стоять біля виходу з метро. При цьому авто заважають нормальному пересуванню людей, адже машини припарковані прямо на тротуарі.

"Те, що тисячі (реально тисячі) людей, які з метро направляються на автобуси, змушені обходити ці машини, витираючи штанинами брюк і пальтами й курток їх брудні бампери, це мене страшенно дратує", – написав він.

Ляшенко додав, що не раз скаржився на цю проблему поліцейським, але ті не реагували належним чином.

Парковка таксі в Києві Facebook Ігор Ляшенко

"Ось сьогодні. За якимись своїми справами патрульна машина стоїть просто біля дороги недалеко від цих таксистів-нелегалів. Користуюся нагодою, підхожу до патрульних, вітаюся і вказую на ті авто – проженіть їх, будь ласка, звільніть тротуар і майданчик на виході, полегшить тисячам киян дорогу. Ні, відповідають патрульні, не проженемо їх. Не ви перший скаржитеся, та ми й самі бачимо, що вони заважають, але з нашої поліцейського боку немає підстав їх проганяти, бо вони залишають два метри для проходу пішоходів", – поділився журналіст.

Ляшенко закликав киян звернути увагу на дану проблему і поширювати інформацію про боротьбу з неправильною парковкою в Києві по мережі.

Парковка таксі біля метро Facebook Ігор Ляшенко

"Може хтось із слуг-парламентаріїв або слуг-чиновників, сам прем'єр прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зверне увагу і прийме нескладне, але дуже актуальне рішення про заборону парковки на тротуарах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 13 січня вперше використовували нові евакуатори з бічним завантаженням для вивозу авто порушника правил парковки.

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