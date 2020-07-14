Ляшко пояснив причини обмеження роботи кафе і ресторанів у Києві до 23:00

Робота київських закладів громадського харчування обмежена до 23:00, щоб не допустити масових порушень протиепідемічних норм в нічних клубах та дискотеках.

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Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він пояснив, що велика кількість людей в обмеженому просторі призводить до високих ризиків інфікування коронавірусом.

"Обмеження роботи закладів громадського харчування до 23:00 визначено постановою Кабінету міністрів України для того, щоб виключити роботу нічних клубів і дискотек на період карантину. Оскільки в останніх масово порушуються протиепідемічні норми, коли в обмеженому просторі в закритому приміщенні знаходиться велика кількість людей. Це все призводить до високих потенційних ризиків інфікування коронавірусом", – пояснив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулих вихідних закрили ще три розважальних закладів, які порушували карантин.

Раніше мер столиці Віталій Кличко попередив про можливість посилення обмежень в зв'язку зі зростанням кількості нових випадків заражень коронавірусом.