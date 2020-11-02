Ляшко припустив повторне закриття метро в Києві
Якщо столиця України Київ опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих на коронавірус, то в місті можуть припинити роботу метро та інший громадський транспорт.
Такий сценарій допустив головний державний санітарний лікар країни, заступник глави Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко. Думкою він поділився в інтерв’ю "Сьогодні".
"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", – зазначив представник МОЗ.
За його словами, у такому разі маршрути, які їдуть із Києва, також можуть бути заборонені.
"Не скажу, що це буде одразу введено, але такий варіант не виключається", – підкреслив Ляшко.
Зауважимо, що станом на ранок 2 листопада в Києві коронавірус діагностували ще в 507 мешканців. Так, загальна кількість випадків цієї хвороби в столиці досягла 38 745.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
із понеділка, 2 листопада, в Україні почав діяти новий розподіл на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Київ залишився в "помаранчевій" зоні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі колапсу медичної системи в Україні можуть ввести повний локдаун. Він передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.