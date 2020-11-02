Ляшко припустив повторне закриття метро в Києві

Якщо столиця України Київ опиниться в "червоній" карантинній зоні через щоденне зростання кількості хворих на коронавірус, то в місті можуть припинити роботу метро та інший громадський транспорт.

Такий сценарій допустив головний державний санітарний лікар країни, заступник глави Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко. Думкою він поділився в інтерв’ю "Сьогодні".

"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт", – зазначив представник МОЗ.

За його словами, у такому разі маршрути, які їдуть із Києва, також можуть бути заборонені.

"Не скажу, що це буде одразу введено, але такий варіант не виключається", – підкреслив Ляшко.

Зауважимо, що станом на ранок 2 листопада в Києві коронавірус діагностували ще в 507 мешканців. Так, загальна кількість випадків цієї хвороби в столиці досягла 38 745.

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