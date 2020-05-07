Літаки у "Борисполі" чекають на закінчення пандемії: аеропорт показав зворушливе відео

У міжнародному аеропорту "Бориспіль", що у Київській області, показали зворушливе відео літаків, які очікують, аби взяти на борт пасажирів та вирушити у рейси після закінчення пандемії коронавірусу COVID-19.

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Зйомку з висоти пташиного зробили за допомогою дронів. Ролик опублікувала пресслужба аеропорту на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно десятки літаків, зокрема, компаній МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp, які біля терміналів очікують завершення пандемії. Ролик підписали лише одним словом: "Чекаємо".

Літаки в аеропорту "Бориспіль" чекають на закінчення пандемії Скриншот

Як зазначив "24 канал", у зоні аеропорту польоти дронів заборонені, адже небезпечні для літаків, пасажирів та екіпажів. Більше того – у програмне забезпечення безпілотників занесено координати летовищ, тому автоматика не дозволяє пристроям залітати туди.

Але у "Борисполі" доклали зусиль, аби пройти процедуру внутрішніх узгоджень, отримання дозволів від Державіаслужби й "Украероруху", координації з виробником дронів, щоб той тимчасово скасував блокування. Таким чином із певними обмеженнями і було проведено зйомку.

Як дізнався OBOZREVATEL, українці зможуть літати в інші країни не раніше за вересень. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, до окремих країн – Єгипту, Туреччини та інших. Та наприкінці 2020 року кордони, найімовірніше, знову закриють.

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