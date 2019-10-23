Літаки садили в інших містах: у Києві масово скасували авіарейси

У Києві через густий туману 23 жовтня скасували і перенесли відразу кілька авіарейсів. Видимість на злітних смугах склала всього 50 м.

Через це повністю скасували виліт до Варшави LO755 авіакомпанії LOT, до Барселони VY7750 (Vueling Airlines), і Мінська (Belavia). Про це повідомили на сторінці столичного аеропорту в Facebook.

Рейси до Ганновера W66108 (Wizz Air), Рима AZ590 (Alitalia), Лісабона W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Риги W6280 (Wizz Air), Відня W6128 (Wizz Air) відправили на запасний аеродром аеропорту "Бориспіль".

Борт з Неаполя довелося приземлити у Львові, а на внутрішніх рейсах компанії Motor Sich скасований переліт до Одеси, затримаються до Запоріжжя і Львова.

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"Станом на 9 ранку, горизонтальна видимість становила 200 м, вертикальна – 50", – уточнили в аеропорту.

В "Борисполі" також перенесли більшість рейсів, затримка склала від 30 хвилин до декількох годин. Це стосувалося як вильотів, так і прильотів.

Як писав OBOZREVATEL, Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом. Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль. На кількох кадрах видно, що під густою пеленою туману сховалися лише гілки дерев, але на інших – "зникли" цілі висотні будинки і навіть берег Дніпра.

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