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2 квітня • оновлено в 12:57
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Лікарню Києва звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус

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Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус COVID-19, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелось везти назад – додому.

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Про ситуацію у Facebook написав директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок. За його словами, сам інцидент трапився 1 квітня.

Медик відзначив, що спершу мешканець Борисполя довгий час почувався дуже погано, а ще контактував із хворою на COVID-19 особою. Чоловік самоізолювався та був під контролем лікарів, відмовлявся від госпіталізації.

"1 квітня надійшло повідомлення з Бориспільського лабораторного центру про результати ПРЛ – виявлено РНК збудника SARS-CoV-2 (позитивний). Стан хворого без позитивної динаміки... Було ухвалене рішення про госпіталізацію хворого на стаціонарне лікування", – написав Черенок.

Лікарню Києва звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус. Ілюстрація

Лікарню Києва звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус. Ілюстрація

Тоді, за його словами, працівник ЦПМСД зв'язався із головним лікарем Білоцерківської міської лікарні №3, де погодились на госпіталізацію, а також із диспетчером швидкої.

"Дзвінок до лікаря ЦПМСД від головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка повідомила про відмову даного пацієнта в госпіталізації до її закладу у зв’язку з тим, що прописка пацієнта київська і його повинні приймати київські лікарні", – додав Черенок.

Він відзначив, що лікар ЦПМСД зателефонув в інфекційне відділення Київської МКЛ №9, яка також погодилась на госпіталізацію, та до диспетчера швидкої. Після цього, за словами медика, виник ще ряд проблем: працівники екстренної медичної допомоги зажадали направлення, заключення лабораторії.

"Далі цікавіше – бригада ЕМД повідомила, що у них немає засобів індивідуального захисту, і, якщо ЦПМСД не надасть їм ЗІЗ, вони не поїдуть", – написав чоловік, але додав, що згодом це все вдалося вирішити.

"Приблизно о 18:05 бригада ЕМД повезла пацієнта в КМКЛ №9. О 19:48 мені зателефонувала лікарка ЦПМСД та повідомила, що черговий лікар інфекційного відділення КМКЛ №9 відмовив у госпіталізації... Пацієнт з підтвердженим COVID-19 знову доставлений до дому на самоізоляцію, хоча за наказом МОЗ України він підпадав під клінічні критерії госпіталізації", – підсумував Черенок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на 10:00 2 квітня зафіксували вже 224 випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість сягнула 160, а на території області – 64.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Так, стало известно, что из инфекционного отделения больницы в Тернополе уволились восемь специалистов из-за опасности подхватить коронавирус Covid-19. Об этом сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, пишет портал «Вести.юа». По его словам, доктора не хотят подвергать свою семью опасности. Более того, эти люди могли бы работать дальше, если у них была бы мотивация, однако у них очень маленькая зарплата всего в четыре тысячи гривен, а потому отдавать себя работе в таких опасных условиях мало кто способен.
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