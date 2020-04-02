Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус COVID-19, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелось везти назад – додому.

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Про ситуацію у Facebook написав директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Черенок. За його словами, сам інцидент трапився 1 квітня.

Медик відзначив, що спершу мешканець Борисполя довгий час почувався дуже погано, а ще контактував із хворою на COVID-19 особою. Чоловік самоізолювався та був під контролем лікарів, відмовлявся від госпіталізації.

"1 квітня надійшло повідомлення з Бориспільського лабораторного центру про результати ПРЛ – виявлено РНК збудника SARS-CoV-2 (позитивний). Стан хворого без позитивної динаміки... Було ухвалене рішення про госпіталізацію хворого на стаціонарне лікування", – написав Черенок.

Лікарню Києва звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус. Ілюстрація

Тоді, за його словами, працівник ЦПМСД зв'язався із головним лікарем Білоцерківської міської лікарні №3, де погодились на госпіталізацію, а також із диспетчером швидкої.

"Дзвінок до лікаря ЦПМСД від головного лікаря Білоцерківської міської лікарні №3, яка повідомила про відмову даного пацієнта в госпіталізації до її закладу у зв’язку з тим, що прописка пацієнта київська і його повинні приймати київські лікарні", – додав Черенок.

Він відзначив, що лікар ЦПМСД зателефонув в інфекційне відділення Київської МКЛ №9, яка також погодилась на госпіталізацію, та до диспетчера швидкої. Після цього, за словами медика, виник ще ряд проблем: працівники екстренної медичної допомоги зажадали направлення, заключення лабораторії.

"Далі цікавіше – бригада ЕМД повідомила, що у них немає засобів індивідуального захисту, і, якщо ЦПМСД не надасть їм ЗІЗ, вони не поїдуть", – написав чоловік, але додав, що згодом це все вдалося вирішити.

"Приблизно о 18:05 бригада ЕМД повезла пацієнта в КМКЛ №9. О 19:48 мені зателефонувала лікарка ЦПМСД та повідомила, що черговий лікар інфекційного відділення КМКЛ №9 відмовив у госпіталізації... Пацієнт з підтвердженим COVID-19 знову доставлений до дому на самоізоляцію, хоча за наказом МОЗ України він підпадав під клінічні критерії госпіталізації", – підсумував Черенок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на 10:00 2 квітня зафіксували вже 224 випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість сягнула 160, а на території області – 64.

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