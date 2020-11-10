Лікарні забиті, лікарі просять посилити карантин: як коронавірус "душить" Київ і що буде далі

В останні дні в 4-мільйонному Києві фіксують близько тисячі заражень на коронавірус. Як волонтери, так уже й лікарі, не приховують: ліжко-місць на госпіталізацію практично немає, лікарні забиті під 100%, а з киснем, який життєво необхідний пацієнтам із коронавірусом, у столиці склалася просто катастрофічна ситуація.

Як це хворіти – коронавірусом у Києві – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Смертність ростиме

Станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Києві зафіксовано 747 нових випадків коронавірусу. Це всього лише на один випадок менше, ніж було добою раніше. У лікарні госпіталізували 74 пацієнтів, 337 видужали. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 145, у Дніпровському – 103 і в Подільському – 82. Статистика хворих зростає з кожним днем. Лікарі не приховують: лікарні дійсно забиті важкими пацієнтами. Переважно це ті, кому життєво необхідний кисень.

Ситуація в Києві – вкрай напружена, погоджується в коментарі OBOZREVATEL лікар-анестезіолог вищої категорії та експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров. Відділення під "ковід" у більшості лікарень заповнені до 90-100%. А ті, які відкриваються, тобто нові, не мають достатньої кількості життєво необхідного кисню.

"Це колосальна проблема, тому що кисень – основний метод лікування пацієнтів із коронавірусом. Ми вже наближаємося до максимального навантаження на персонал і надані ліжко-місця. Якщо кількість хворих збільшуватиметься, якість допомоги погіршуватиметься. Відповідно, зростатиме смертність. Ми на межі, час думати про посилення карантину", – заявив лікар.

Одна із сімейних лікарок у Солом'янському районі, яка попросила не вказувати її імені, підтвердила OBOZREVATEL, що ситуація із захворюваністю на ковід у столиці з кожним днем усе гірша тому, що зростає кількість "важких" пацієнтів: "Якщо влітку було багато легких форм, у мене 98% лікувалися вдома, то зараз кожен другий потребує госпіталізації. А місць у лікарнях немає, навіть для людей із грошима. Тільки для важких, яким критично необхідний кисень. І то потрібно буквально вимолювати це місце або шукати "по знайомству". Боюся собі навіть уявити, що і як буде далі".

Відділення під "ковід" Олександрівської лікарні Києва заповнені на 100% Фейсбук Олександрівської лікарні

Скоро почнеться найжахливіше

Волонтерка Леся Литвинова, яка зокрема й допомогає хворим на ковід, не приховує своїх емоцій, мовляв, "якщо зовсім коротко описати ситуацію з коронавірусом у Києві – то це п***ць". Особливо з концентратами кисню. Поставка, яка мала бути 9 листопада в понеділок, затримується щонайменше до четверга, 12 листопада. З якихось причин Китай не відправив літак із вантажем.

"Мій постачальник боїться мені навіть в очі дивитися. Їдуть же не тільки мої концентратори, але й на лікарні ще. Зранку "лічка" розірвана на частини, а я нічим і нікому не можу допомогти. У неділю, як остання скотина, поїхала відбирати кисень у щойно померлого пацієнта для 37-річної жінки. Вона глибокий інвалід, госпіталізувати її з кимось із родичів відмовляються, а сатурація нижче ніж 70. Довелося плюнути на такт і зі словами "вибачте" забрати кисень. Це такий жах, не можу вам передати навіть. Або людина в лікарні подихала годинку киснем, а тут раз – і забрали для іншого. Усе, перший пацієнт полетів у непритомність. Там, де вдалося хоч якось отямитись, – потрібно звільняти місце для інших. І це Київ, це не райцентр", – розповіла волонтерка.

Фонд "Свої" Лесі Литвиної займається зокрема й закупівлями кисневих концентратів Фейсбук Лесі Литвинової

Водночас Литвинова нагадала, що, незважаючи на піврічну епідемію, все тільки починається, і нинішня ситуація щодо захворюваності навіть не пік. Найжахливіше почнеться, коли лікарям доведеться "сортувати" хворих – кому дати шанс вижити, а кому ні.

"Не хочу доживати до цього моменту, чесно. За моїми відчуттями, лікарні Києва забиті на 100%. Якісь місця, звичайно, є, але без кисню, лікарів і ліків. Але тут треба розуміти, що таке місце в лікарні. Якщо це ліжко без кисню – це не місце. З таким же успіхом можна і в приймальні лежати. "Ми стали на чергу на госпіталізацію" – звучить дико, але така нинішня реальність у столиці", – підсумувала волонтерка.

За офіційною статистикою, в Києві на коронавірус захворіло майже 45 тис. осіб. Неофіційно, на думку епідеміологів, ця кількість щонайменше у 3-4 рази більша. За словами заступниці глави департаменту охорони здоров'я КМДА Галини Зборомирської, в столиці для хворих на коронавірус виділені 2 266 ліжок у 18 лікарнях. Щоб не перевантажувати медсистему, щодня з лікарень виписують приблизно стільки ж пацієнтів, скільки й госпіталізують.