Лікарка з Києва відверто розповіла про роботу. Відео
Мер столиці Віталій Кличко опублікував відео із завідувачкою відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні Аліною Рязанською, яка розповіла про COVID-19.
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Відповідний ролик з'явився на сторінці очільника столиці у Facebook. Кличко зазначив, що Рязанська лікує дітей з підтвердженим діагнозом та з підозрою на коронавірус, а серед її пацієнтів – як немовлята, так і підлітки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, лікувати дітей найскладніше, адже це – найбільша відповідальність для лікарів, з якою київські спеціалісти чудово справляються.
"За власними спостереженнями, можу стверджувати, що COVID-19 – не фейк. Хворіють на нього як дорослі, так і діти. Деякі з них хворіють важко та потребують безперервного нагляду та допомоги. Наразі таким пацієнтом є малюк, якому лише один місяць", – підкреслила сама лікарка.
"Ми завжди поруч із пацієнтами, не бачимо своїх рідних, фактично живемо в лікарні. Тому закликаю: незважаючи на послаблення карантиних заходів, без нагальної потреби не виходьте з дому, продовжуйте носити маски, правильно мийте руки, дотримуйтеся соціальної дистанції. Так ви захистите не тільки себе, а й своїх близьких", – додала Рязанська.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 18 травня підтвердили 2321 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед осіб, у яких за минулу добу виявили інфекцію: 26 жінок віком від 18 до 82 років, 11 чоловіків віком від 29 до 65 років, а також четверо дітей (дві дівчинки 5-ти та 15-ти років, два хлопчики по 9 років).