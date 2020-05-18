Мер столиці Віталій Кличко опублікував відео із завідувачкою відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні Аліною Рязанською, яка розповіла про COVID-19.

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Відповідний ролик з'явився на сторінці очільника столиці у Facebook. Кличко зазначив, що Рязанська лікує дітей з підтвердженим діагнозом та з підозрою на коронавірус, а серед її пацієнтів – як немовлята, так і підлітки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, лікувати дітей найскладніше, адже це – найбільша відповідальність для лікарів, з якою київські спеціалісти чудово справляються.

"За власними спостереженнями, можу стверджувати, що COVID-19 – не фейк. Хворіють на нього як дорослі, так і діти. Деякі з них хворіють важко та потребують безперервного нагляду та допомоги. Наразі таким пацієнтом є малюк, якому лише один місяць", – підкреслила сама лікарка.

Лікарка з Києва відверто розповіла про роботу Скріншот

"Ми завжди поруч із пацієнтами, не бачимо своїх рідних, фактично живемо в лікарні. Тому закликаю: незважаючи на послаблення карантиних заходів, без нагальної потреби не виходьте з дому, продовжуйте носити маски, правильно мийте руки, дотримуйтеся соціальної дистанції. Так ви захистите не тільки себе, а й своїх близьких", – додала Рязанська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 18 травня підтвердили 2321 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед осіб, у яких за минулу добу виявили інфекцію: 26 жінок віком від 18 до 82 років, 11 чоловіків віком від 29 до 65 років, а також четверо дітей (дві дівчинки 5-ти та 15-ти років, два хлопчики по 9 років).

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