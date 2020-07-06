Лікар з Києва розповів реалії боротьби з коронавірусом: медики щодня перед вибором

У Києві через епідемію коронавірусу (COVID-19) лікарям-інфекціоністів доводиться підтасовувати або обманювати хворих, втрачаючи час на допомогу.

Про це в Facebook написав лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Ігорович.

"Недбале і непрофесійне ставлення до пацієнтів на догоспітальному етапі призводить до марної трати часу, нервів і шкоди пацієнтам. Інфекціоністи не лікують інфаркти, інсульти, онкологія, гематологія. Підтасовуючи дані, обманюючи хворих тільки втрачається дорогоцінний час на допомогу. Не треба COVID-19 затьмарювати дійсно серйозні захворювання", – зазначив медик.

Він вказав, що в лікарнях найважчий день – понеділок, коли після вихідних в лікарні у великій кількості звертаються за допомогою.

"Працювати в засобах індивідуального захисту в таку спеку неможливо. Це нереально випробування для людського організму. Лікарі стоять перед вибором – дотримуватися правил захисту і отримати в майбутньому серйозні проблеми з судинами, гіпертонію, шкірні проблеми або перехворіти коронавірусом", – додав Ігорович.

Лікар також сказав, що зараз вони мають справу з легкими і безсимптомними формами коронавірусу. При цьому особливих приводів для занепокоєння немає.

"І хоча це ще багатьох турбує, треба розуміти, що йде нормальний інфекційний процес за загальними законами. Імунітет знайомиться з новим ГРВІ. Так повинно бути ... Групи ризику – вони завжди в групі ризику. Грип, кір, менінгокок, бактеріальні пневмонії – нічим не безпечніше COVID-19. Але ми жили якось раніше і вміли з цим справлятися", – резюмував медик.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за станом на 6 липня кількість заражених коронавірусів зросла до 5602 осіб.