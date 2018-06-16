"Там будуть дівчатка": лідер C14 розповів, навіщо піде на марш ЛГБТ

Лідер націоналістичної організації C14 Евген Карась прокоментував можливість зіткнень радикально налаштованих активістів з учасниками ЛГБТ-маршу "КиївПрайд 2018".

В ефірі програми "Кворум" на ObozTV Карась заявив, що "за 2016-17 рік взагалі не був на гей-протестах".

"Я був у 2015 році, і при мені була сутичка, на яку я з боку дивився, коли били комуністів. Багато людей, які були сепаратистами, стали активістами руху ЛГБТ. Вони виходять з гаслами "Припиніть громадянську війну в Україні". З цими людьми можуть бути сутички. Ми їх пам'ятаємо ще "сєпарами", а зараз вони ходять за права людини. Я їх всіх поіменно знаю - десятки осіб", - розповів лідер C14.

"Я не закликав до насильства. Щодо нинішнього гей-параду - там будуть йти дівчинки з прапорцями - я що, буду з ними битися? Це смішно! Але я можу туди прийти, як і всі мирні громадяни, щоб заявити свою позицію, що ми за сімейні цінності тощо", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "КиївПрайд 2018" заплановано в Києві на 17 червня .

Раніше глава УПЦ МП митрополит Онуфрій закликав владу Києва не допустити проведення ЛГБТ-маршу в Києві, "щоб не накликати гнів Божий". У зв'язку з проведенням ЛГБТ-маршу УПЦ МП планує здійснити в Києві "молебень за збереження християнських сімейних цінностей і про дарування миру Україні".

Подробиці дивіться 16 червня о 18:10 в ефірі програми "Кворум" на ObozTV