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"Гнів Божий": організатор ЛГБТ-маршу відповіла Московському патріархату

1.7тЧитати новину російською

Організатори проведення в Києві ЛГБТ-маршу ("КиївПрайд") висловили своє обурення вимогами Української православної церкви Московського патріархату заборонити проведення заходу, "щоб не накликати гнів Божий".

Відповідну заяву зробила в ефірі програми "Кворум" на ObozTV директор ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник.

"Україна світська держава. Релігія або церква не повинні диктувати, що одна група людей має права на мирні зібрання, а інша група не має", - підкреслила вона.

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За словами Панухник, "громадська організація "КиївПрайд" є інституцією громадянського суспільства, і має право, як і церква, вийти і реалізувати своє право на мирні зібрання".

"Згідно принципів ОБСЄ, організатори будь-яких мирних зібрань мають право обирати місце своїх мирних заходів відповідно до їх бажань", - додала директор "КиївПрайд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава УПЦ МП митрополит Онуфрій закликав владу Києва не допустити проведення ЛГБТ-маршу в Києві. У зв'язку з проведенням ЛГБТ-маршу УПЦ МП планує здійснити в Києві "молебень за збереження християнських сімейних цінностей і про дарування миру Україні".

Як відомо, "Марш рівності" запланований у Києві на 17 червня.

Подробиці дивіться 16 червня о 18:10 в ефірі програми "Кворум" на ObozTV

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