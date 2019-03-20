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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
ПолітикВсі статті автора

Лифты в малоэтажных домах: необходимость?

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Лифты – обязательный элемент в многоэтажном жилье. Но по действующим в Украине строительным нормам – такое требование касается только домов с этажностью в пять и более этажей. Именно в таких многоэтажках установка лифтов является обязательной. Такая норма содержится в ДБН от 2005 года.

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Это при том, что практически во всем мире малоэтажное жилье – 3-х или 4-х этажное - считается более комфортабельным по сравнению с высокоэтажками. А значит и условия проживания в них не должны уступать. Тем более, что наличие лифта в доме – это совсем не излишество, а необходимость. Чтобы удобно было каждому – пожилым людям, людям с инвалидностью или временно маломобильным, родителям с детскими колясками и просто всем, кто приходит вечером уставший домой с тяжелыми сумками или пакетами.

Лифты в малоэтажных домах: необходимость?

Поэтому Минрегион сейчас рассматривает возможность введения обязательной нормы проектирования лифтов в новых жилых домах этажностью от 4-х этажей (или с условной высотой от 11,2 метров), а также рекомендовать устанавливать лифты в домах, которые имеют от 3-х этажей.

Это и есть европейский стандарт, удобство и комфортный образ жизни, который, я уверен, понравится людям.

Справочно: соответствующее предложение содержится в проекте ДБН В.2.2-Х:201Х "Жилые дома. Основные положения".

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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Автор
Лев ПарцхаладзеЛев Парцхаладзе
Місце
Україна
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