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/Блоги - Життя столиці

Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
ПолітикВсі статті автора

Давно пора! Запретят ли в Киеве портить исторические здания пристройками и горе-балконами?

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Наконец-то в Киеве могут сказать четкое НЕТ страшным пристройкам, горе-балконам и нависающим кондиционерным блокам, которые жутко портят фасады столичных исторических построек.

Сейчас в Киеве предлагают запретить: менять формы окон, балконов, самостоятельно стеклить их, а также вешать внешние блоки кондиционеров на фасады исторических зданий.

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В Киевсовете зарегистрировали такое решение. И очень надеюсь, что киевские депутаты проголосуют и сделают этот долгожданный и важный шаг к цивилизованному градостроительному планированию и в целом – привлекательному внешнему виду нашей столицы.

Я очень позитивно воспринял эту новость! Более того, считаю, что каждый город Украины должен принять аналогичное решение.

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Даже если говорить не об исторической архитектуре, а про обычные жилые хрущевки и сталинки, то при сохранении их единого стиля фасада даже эти, не совсем привлекательные строения, выглядят аккуратно и весьма стильно. Когда же портят красивые фасады – это совсем за гранью.

Кроме того, такие остекления и разные пристройки еще и небезопасные – как для самих жителей домов, так и для прохожих. Ведь делаются такие работы в 99,9% случаев абсолютно по собственному усмотрению владельцев квартир, без разрешений, правильных просчетов и в целом понимания в строительстве.

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Не предусмотрено архитектурой здания – значит запрещено. Такие правила действуют во всем мире, во всех цивилизованных странах и городах, которыми мы восхищаемся. Париж, Барселона, Милан и даже маленькие городки в Европе. Мы тоже можем и хотим восхищаться украинской исторической архитектурой Киева, Львова, Черновцов и других не менее прекрасных украинских городов. Поэтому такие правила должны быть приняты и у нас.

К слову, с 1 октября 2018 года в Украине действуют обновленные государственные строительные нормы (ДБН) в части остекления балконов при проектировании новых жилых домов.

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Ранее при строительстве нового дома можно было проектировать остекление балконов только до 3 этажа, выше при строительстве стеклить их было нельзя. Потому и привыкли наши люди сразу же после вселения в дом самостоятельно мастерить и изменять балконы и окна в своей квартире. Каждый как сам захочет.

Сейчас же мы разрешили проектировать остекление на всех этажах. Важно понимать, что я говорю о централизованном остеклении - в едином стиле на стадии проектировании и строительства, а не самостоятельных достройках и изменениях владельцев квартир.

Это должно стать одним из решений проблемы самостоятельного остекления хотя бы в новых домах.

Если же говорить о сохранении исторической архитектуры, то здесь нужно только вводить запрет и конечно же, жестко контролировать выполнение принятого решения. Ведь согласитесь, намного приятнее, когда архитектура выглядит гармонично и красиво, а не напоминает курятник. Хочется верить, что у нас тоже будет так.

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Автор
Лев ПарцхаладзеЛев Парцхаладзе
Місце
УкраїнаКиїв
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