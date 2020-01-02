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2 січня • оновлено в 18:03
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"Леннокс Льюїс" з Шулявського мосту звернувся до Кличка і Зеленського

1.8т
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Темношкірий будівельник, якого помітили під час робіт зі спорудження Шулявського мосту в Києві і порівняли з британським боксером Ленноксом Льюїсом, Бен звернувся до мера столиці Віталія Кличка і президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

Чоловік, який потрапив до України з Демократичної Республіки Конго випадково, зазначив, що йому як нелегалу без документів постійно дуже складно влаштуватися на роботу, завжди з цим виникають проблеми. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Страна".

"Кожен раз, коли приїжджала перевірка на ті підприємства, де я працював, мене ховали. Я хочу дати це інтерв'ю з надією, що його побачить або Кличко, або Зеленський, і вони допоможуть мені вирішити мої проблеми з документами", – додав Бен.

"Леннокс Льюїс" з Шулявського мосту звернувся до Кличка і Зеленського

"Леннокс Льюїс" з Шулявського мосту звернувся до Кличка і Зеленського

Страна

За словами будівельника, проблеми через відсутність паспорту і нелегальний перетин кордону у нього з'являлися десятки разів. Чоловіка навіть відвозили в міграційну службу, де він сплачував штрафи. Там його вже кілька разів оформляли як біженця на короткі періоди.

"Зараз я вже більше року ходжу без документів. За цей час я дуже багато разів давав хабарі поліцейським, щоб вони мене не відвозили в міграційну службу, тому що у мене не було грошей, щоб заплатити штраф. Кожен раз, коли у мене минав термін дії документу біженця, я платив штраф у розмірі 1500 гривень", – підкреслив Бен.

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Чоловік додав, що оформити постійне місце проживання йому не можуть через відсутність паспорту, а новий зробити також не вдалося, адже в міграційному відділі будівельнику заявили, що "це лише його проблеми".

"Посольства Конго в Україні немає, мені нікуди звернутися. Тому я сподіваюся, що мені допоможуть люди, які зараз при владі. У мене є руки, ноги, я дуже хочу працювати в Україні. Мені не потрібен Париж, Україна – це Європа. Але я не можу нормально працювати без документів. Я хочу жити в Україні", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Темношкірий будівельник, який був помічений на будівництві Шулявського мосту в Києві, викликав великий ажіотаж в мережі.

  • Його порівняли з британським боксером Ленноксом Льюїсом.

  • Будівельником виявився 36-річний Бен з Демократичної Республіки Конго. Спливла неймовірна історія його життя.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Леннокс Льюїс
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это тот мост, который "устал"?)))
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