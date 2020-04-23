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24 квітня • оновлено в 01:45
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Квартира в дореволюційному будинку в Києві перетворилася на шедевр. Захоплюючі фото

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У Києві звичайна квартира на третьому поверсі дореволюційного будинку 1905 року побудови по вулиці Січових Стрільців, що неподалік від Львівської площі, стала справжнім витвором мистецтва.

Створити з неї цікаве та красиве житло вдалося дизайнерці інтер’єру Олександрі Пендраковській. Про це повідомляє The Village.

"Я купувала квартиру для сім’ї. Але поки дійшла до ремонту, у нас із чоловіком з'явилися діти й ми зрозуміли, що вона нам замала. Ми зробили ремонт і продали її. Але я фактично робила квартиру своєї мрії. Тепер тут живе літня жінка", – розповідає дизайнерка.

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

За словами Пендраковської, для втілення своїх дизайнерських рішень, їй довелося провести часткове перепланування. Так, ванну кімнату облаштували на місці кухні, а кухню – на місці колишнього коридору біля входу у вітальню.

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Загалом же дизайн інтер'єру виконаний у стилі ф'южн, але головна концепція – переплетення сучасного і минулого, що виражається у гармонійному поєднанні класичних елементів із модерними.

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

"Хотілося створити простір, який би не сприймався як новий. Ніби у квартирі хтось жив, ніби у неї є власна історія, яка розповідає про багато поколінь, таке собі родинне гніздо", – зізнається дизайнерка.

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

Стильна квартира у дореволюційному будинку Києва

the-village.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото загадкової "будівлі з тарілкою" на Либідській площі в Києві.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии квартира
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