Куди звернутися після повернення до Києва із країни з коронавірусом: у КМДА дали пораду

Людям, які приїхали до Києва з країн, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення і надати дані про себе.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. За його словами, столиця України робить усе можливе, аби запобігти розповсюдженню захворювання.

"Наразі відпрацьовано механізм взаємодії з громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (COVID-19). Усе, що потрібно зробити людині, – зателефонувати на 15-51 та повідомити про повернення з-за кордону і надати дані про себе", – написав Поворозник.

Коронавірус і Київ. Ілюстрація

Він додав, що надана інформація буде конфіденційною, а от сам дзвінок допоможе зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан та визначити групи ризику розповсюдження захворювання.

"Медичним закладам первинної ланки доручено забезпечити можливість оформлення лікарняних листків особам із симптомами ГРВІ, що повернулися із країн, де зареєстровані випадки COVID-19, без відвідування ними закладів охорони здоров’я", – додав перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що у місті вже було визначено сім закладів, які лікуватимуть ймовірних хворих на коронавірус, проведено навчання для медиків. Також у дитячих садках та школах почали вимірювати температуру учням і вихованцям, а громадський транспорт столиці перед виходом на маршрут – дезінфікувати.

Поворозник закликав мешканців Києва за будь-яких симптомів, схожих на ознаки коронавірусу, звертатися до лікаря або на цілодобову гарячу лінію "Порада лікаря за телефоном". Туди можна телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три– для дітей і одна спеціальна база для вагітних.

Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.

Також у Києві батькам повинні були обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу у навчальних закладах.

А на станціях метро у Києві з’явились плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, мова на них йде про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

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