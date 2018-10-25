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/Блоги - Життя столиці

Роман Головін
Роман Головін
Кандидат наук з державного управлінняВсі статті автора

Кто тянет Кличко на дно

29.4тЧитати матеріал російською

У мэра Киева Виталия Кличко - сотни коммунальных предприятий, сотни километров дорог, сотни километров канализации, а главное - более 3 миллионов киевлян. Голову поднять некогда.

Поэтому Кличко должен быть коммуникатором. Ему нужно наводить мосты - как в прямом, так и в переносном смысле. И каждый подчиненный ему руководитель, будь то директор Департамента КГГА или директор коммунального предприятия, должен работать так, чтобы на него не было жалоб и вопросов, и, соответственно, создавать спокойную жизнь мэру.

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Так должно быть, если конечно какой-то подчиненный Кличко не считает его тупым или идиотом. Но получается, что на роль такого подчиненного тянет Александр Густелев – генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор”.

Густелев с завидным постоянством пытается завернуть в красивую обертку то, что не нужно ни киевлянам, ни депутатам Киевсовета, ни самому Кличко. Выдавая желаемое за действительное, он внушает Виталию Владимировичу, что его кадры - самые лучшие, мост - устал, ливни в Киеве - самые большие в мире и т.д.

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А коммунальное предприятие “Киевдормост” до сих пор без работает без полномочного руководителя. Назначенный и.о. директор Дмитрий Котлубей в третий раз не может пройти конкурсный отбор, как не могут пройти его и другие кандидаты от Густелева - по ряду объективных причин.

И приходится каждый раз Кличко отклонять предложенных комиссией кандидатов - без логичных оснований.

Густелеву пока получается убеждать мэра, что комиссия некомпетентна. То есть все некомпетентны - депутаты Киевсовета, общественные деятели, советники Кличко. Ничего, мол, они не понимают, ни в мостах, ни в дорогах.

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Зато очень хорошо в дорогах и мостах понимают киевляне, простаивая в тянучках и пробках, созданных не спешащими и неорганизованными ремонтами киевских путепроводов. Если их так можно назвать.

И проклинают киевляне не Густелева, а Кличко. Потому что за Кличко голосовали, его все знают. А кто такой Густелев - киевлянам очень мало известно.

И доверия к мэру с каждым днем все меньше. Потому что за пять лет мэрства Виталия Владимировича в Киеве коллапсирует инфраструктура, а все дорожно-мостовые истории сопровождаются коррупционными скандалами. Опять таки - связанными с Густелевым.

Ведь предприятия “Киевавтодора” под руководством Густелева так и не начали самостоятельно выполнять все нужные городу работы в дорожной сфере - и “третьим лицам” уходят сотни миллионов бюджетных гривен. Сотен миллионов, которые принадлежат киевлянам - как бы криво ни были выписаны правила командования бюджетными средствами в столице.

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Потому думаю, что с такими, как Густелев, едва ли Кличко сможет навести мосты с киевлянами. Скорее всего, эти мосты будут сожжены - и сожжены очень скоро.

Убежден, Кличко следует как можно скорее отправить Густелева на покой, потому что он тянет на дно и мэра, и всю его команду. Ведь что такое члены команды Кличко без самого Кличко? Им надо беречь рейтинг своего патрона и брать пример с нардепа и советника Дмитрия Белоцерковца, который "уволил” своего друга Ивана Клипу с поста директора “Киевблагоустройства”.

Ведь проблемами отсутствия развития инфраструктуры в Киева уже начали интересоваться и будущие кандидаты в президенты с выводом на “Кличко неспособен”.

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Но Кличко - это величина. Ему рады в любом городе Европы и Америки. Кличко дружит с Арнольдом Шварцнеггером и, как минимум, карьера кинозвезды мэру Киева обеспечена всегда.

Однако Кличко и с Густелевым дружит. Хотя Шварцнеггер - это посланник из будущего, а Густелев, скорее всего, из прошлого.

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Автор
Роман ГоловінРоман Головін
Особа
Володимир Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
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bel serg
bel serg
Виталику пора заканчивать с этим позором - мерство. Пора теперь показать себя на самом ОЛИМПЕ. Там бабла покруче будет.
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
І треба, щоб Клічко виконав свою обіцянку, яку він давав киянам: відновити районні ради в Києві! А то виходить так: бандюкович їх скасував, щоб було легше грабувати народ і менше було критики на його адресу, а постмайданна влада не поспішає їх відновлювати, хоча і обіцяла. І це важливе питання, оскільки мер із своєю командою не може чисто фізично все знати і скрізь встигати. Районні ради в Києві могли б краще контролювати стан справ на своїх територіях, в тому числі і покласти край беззаконним діям окремих забудовників.
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bel serg
bel serg
Соломко Олесь, боксеру тоже нужно бабло тянуть а обещания - лохторату.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Розум, розум на дно тягнэ! Така розумна людына Кличко, така розумна! Багато розуму - вот он и тягнэ. "А голова тяжеле ног - и ноги скрылись под водою!" (с)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Иванова Елена, мадам кугутесса, по сути возражения есть? Вы не считаете Кличко розумною людыною? :-)
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Иванова Елена
Иванова Елена
Трубицын Александр, что может сказать такое тупое чучело как ты??? ваших мэров вроде и по голове не били, а эффект тот же))))
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