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28 січня • оновлено в 20:08
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Кросовер у мотлох: жорстку ДТП в Києві зняли дроном

1.7т
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У Києві зіткнулися кросовери Toyota і Nissan. В результаті одна людина отримала травми і була госпіталізована.

Аварія трапилась 28 січня на Броварському проспекті, недалеко від станції метро "Дарниця". Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця пригоди (для перегляду відео, проскрольте донизу).

За попередньою інформацією, один з водіїв спробував перетнути подвійну суцільну, але зіткнувся з іншим авто. Постраждав водій Toyota, він був доставлений в лікарню.

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За крок до катастрофи: що відбувається на дорогах Києва. Відео з дрона

Додамо, що в результаті удару у одного з кросоверів була повністю розбита передня частина.

Аварія трапилась на Броварському проспекті, недалеко від станції метро "Дарниця"

Аварія трапилась на Броварському проспекті, недалеко від станції метро "Дарниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжує збільшуватися кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Війна на дорогах ДТП в Києві Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
на обозе увы нет достойных спорщиков - в лучшем случае - педе ра зсты и гонимые ..... ушел я от Вас на 112. Прощайте .
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