Кросовер у мотлох: жорстку ДТП в Києві зняли дроном

У Києві зіткнулися кросовери Toyota і Nissan. В результаті одна людина отримала травми і була госпіталізована.

Аварія трапилась 28 січня на Броварському проспекті, недалеко від станції метро "Дарниця". Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця пригоди (для перегляду відео, проскрольте донизу).

За попередньою інформацією, один з водіїв спробував перетнути подвійну суцільну, але зіткнувся з іншим авто. Постраждав водій Toyota, він був доставлений в лікарню.

Додамо, що в результаті удару у одного з кросоверів була повністю розбита передня частина.

Аварія трапилась на Броварському проспекті, недалеко від станції метро "Дарниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжує збільшуватися кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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