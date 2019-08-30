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Кривавий розворот під Києвом: як вирішили проблему з ДТП

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На одному з найнебезпечніших розворотів у Київській області, в районі с. Круглик (Одеська траса) встановили світлофорний комплекс.

За задумом влади, він має гарантувати безпеку учасників дорожнього руху. Детальнішеу матеріалі OBOZREVATEL.

Роботи зі встановлення автоматичного регулювальника проводилися за розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна, і тривали майже три тижні. 29 серпня відбулося підключення об'єкта.

Світлофор у районі розвороту на с. Круглик

Світлофор у районі розвороту на с. Круглик

Служба автомобільних доріг у Київській обл.

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Розворот у районі с. Круглик до цього вважався одним із найнебезпечніших в області. За останні півтора року тут трапилося 48 ДТП, у яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

Проблема полягає в тому, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, що мчить із височини. Наскільки ситуація небезпечна, судіть із фото.

Раніше водії змушені були перетинати три смуги перед рухомим потоком транспорту

Раніше водії змушені були перетинати три смуги перед рухомим потоком транспорту

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Раніше дорожники зробили спробу закрити розворот, проте місцеві жителі влаштували акцію протесту і відстояли проїзд на ділянці.

Як розповіли OBOZREVATEL люди, розворот в районі с. Круглик необхідний, оскільки інший найближчий проїзд розташований біля Південного кладовища і там світлофор пропускає за раз чотири автомобілі. А їх скупчується багато сотень.

Новий світлофор у районі с. Круглик

Новий світлофор у районі с. Круглик

Facebook: Андрій Безпалий

Новий світлофор у районі с. Круглик

Новий світлофор у районі с. Круглик

Новий світлофор у районі с. Круглик

Новий світлофор у районі с. Круглик

Втім, ідею з підключенням автоматичного регулювальника схвалюють далеко не всі. "На під'їзді до Києва Одеську трасу облаштували вже декількома світлофорами. В годину пік затори на трасі стали звичайним явищем", – розповів OBOZREVATEL один з автомобілістів.

Замість світлофора водії раніше пропонували облаштування в районі Круглика безпечні ліві повороти, як у США та Європі. Цікаво, чи вивчало керівництво КОДА це питання, перш ніж встановлювати там світлофор?

Приклад безпечних лівих поворотів

Приклад безпечних лівих поворотів

Додамо, що деякі з автоматичних регулювальників на Одеській трасі (зокрема у с. Круглик), встановлені тимчасово. Минулого року влада обіцяла розпочати будівництво дворівневих розв'язок у районі Чабани – Гатне і Південного кладовища, однак роботи досі не розпочато.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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