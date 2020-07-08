Найкращі місця для відпочинку в Києві: БУХТА food station і річковий вокзал з новими маршрутами

Сьогодні річковий вокзал – це не лише пристань, звідки можна вирушити на прогулянку Дніпром. Це улюблене місце відпочинку киян та сучасний артпростір.

Сучасна тусовка

Щороку з початком теплого сезону набережна перетворюється на фестивальну зону, де завжди весело - різноманітні розваги, фудкорти і нескінченний потік людей. Будівля річкового вокзалу, що відчинила свої двері відвідувачам 2019 року, приваблює автентичністю: дизайнери екстер’єру зберегли архітектурні елементи колишньої епохи. А виставки сучасного мистецтва, що проходять там, перетворюють приміщення у своєрідний портал між сьогоденням і минулим.

1 липня набережна перетворилась у гастро-розважальну зону - БУХТА food station на Річковому вокзалі відкрила новий сезон.

Павло Поліканов і Роман Тугашев

"БУХТА food station - це унікальний для міста формат, який оживив і вдихнув нове життя в Річковий вокзал. Нарешті набережна на Подолі стала схожа на набережні інших європейських міст. Завдяки коллаборації ми змогли залучити нову, сучасну аудиторію, наповнили Річковий вокзал виставками і кіно, спільними зусиллями домоглися добудови пандуса з площі на набережну і це все за перший рік роботи.” - розповів Роман Тугашев, засновник проекту БУХТА food station.

Окрім того, в цьому році продовжиться і реконструкція будівлі Річкового вокзалу.

“За планом на 2021 рік на -1 і 1 поверсі зробити спільно вже стаціонарну БУХТУ, 2 поверх - віддати під спортивний зал, 3-5 - сучасні коворкінг з лаунж зоною на даху. " - каже Павло Поліканов, директор з розвитку Київського річкового порту.

Маршрути

Так чи інакше, основний напрям роботи річкового вокзалу - пасажирські перевезення, які продовжують радувати новими класними річковими маршрутами.

Найпопулярніша оглядова екскурсія – Панорама Києва, що знайомить пасажирів із пам’ятками архітектури на схилах Дніпра. Прогулянка триває годину, теплоходи курсують за розкладом щодня – і це дуже зручно.

Річковий вокзал у Києві

Інший маршрут, який часто обирають, – Київське море. Краще квитки купувати заздалегідь, адже охочих подивитись на шлюзування багато, а рейси відправляють переважно на вихідні.

Пропонуються також спеціальні програми для дітей за участю аніматорів, романтичні рейси під супровід саксофону та щоденна вечірня дискотека на теплоході.

“Щороку ми намагаємось розширити перелік прогулянок, прислухаємось до відгуків відвідувачів. Найближчим часом плануємо запускати рейси у Межигір’я, на Оболонь, реалізуємо Панораму з екскурсійним супроводом. А ще - продовжуючи колаборацію з БУХТА додамо нове сполучення - на лівий берег” - додає Павло.

15 липня відкривається ще одна БУХТА, в ТРЦ RIVER Mall, куди можна буде дістатися на теплоході з причалу Річкового вокзалу. Новий маршрут з правого на лівий берег займе 40 хвилин і обійдеться в 200 грн в обидва боки.

Друга БУХТА буде розташована на відкритій терасі ТРЦ з видом на Дніпро. Площа складе 2000 м/кв і займе 2 крила. На одному крилі будуть розташовані популярні резиденти з міською їжею і напоями (устриці, чебуреки, бургер, азія, морозиво та інші), на другому крилі буде окрема лаунж-зона з баром і кальянами.

Фудкорти на річковому вокзалі у Києві

До речі, купувати квитки на річкові прогулянки краще онлайн на офіційному сайті - rpea.com.ua. Так ви точно потрапите на прогулянку, а деякі маршрути пропонуються по спеціальній акційній ціні.

Нові правила:

“Не зважаючи на те, що ми активно працюємо, є карантин, якого потрібно дотримуватись всім. Звичайно для нас це нові правила, нові обмеження. Але що поробиш - ми законослухняні” - каже Павло Поліканов.

Зараз для того, щоб потрапити на теплохід потрібно бути в масці. На борту є санітайзер, дотримуються правил безпеки, особистої гігієни, запускають на борт обмежену кількість людей з дотриманням дистанції, а команда судна за всім слідкує.