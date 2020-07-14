Коцюбинське має стати частиною Києва, – Кличко

Селище міського типу Коцюбинське повинне стати частиною Києва.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко, написала його пресслужба на своєму сайті. За словами Кличка, це насамперед в інтересах мешканців селища.

"Ми вважаємо Коцюбинське частиною Києва. Бо селище міського типу є своєрідним анклавом на території столиці й не має шляхів автомобільного сполучення із жодним іншим населеним пунктом. Коцюбинське сьогодні не входить до жодного з адміністративних районів Києва і штучно підпорядковане в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді", – пояснив мер столиці.

Кличко відзначив, що водночас мешканці селища користуються соціальною та комунальною інфраструктурою Києва, адже фактично і проживають у місті. Тому, за його словами, вони повинні мати такі ж права, як і кияни, а не їхати в Ірпінь за отриманням довідок і сервісів.

Він додав, що жителі Коцюбинського вже давно виступають за приєднання до Києва, а Київрада підтримала таке прагнення.

"Сьогодні деякі політики намагаються лобіювати приєднання Коцюбинського до Бучанського району, що є нелогічним ані з територіальної, ані з інфраструктурної, ані з соціально-економічної позиції. Тепер рішення про приєднання Коцюбинського до Києва – лише за парламентом. І депутати мають виходити лише з інтересів жителів Коцюбинського, а не керуватися іншими міркуваннями та мотивами", – зауважив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проєкт районування областей України, зокрема й Київської, а також створення територіальних громад. Згідно з відповідним рішенням уряду, на Київщині замість 25 буде тільки шість районів.