Коцюбинське має стати частиною Києва, – Кличко
Кличко заявив, що Коцюбинське має стати частиною Києва.
Селище міського типу Коцюбинське повинне стати частиною Києва.
Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко, написала його пресслужба на своєму сайті. За словами Кличка, це насамперед в інтересах мешканців селища.
"Ми вважаємо Коцюбинське частиною Києва. Бо селище міського типу є своєрідним анклавом на території столиці й не має шляхів автомобільного сполучення із жодним іншим населеним пунктом. Коцюбинське сьогодні не входить до жодного з адміністративних районів Києва і штучно підпорядковане в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді", – пояснив мер столиці.
Кличко відзначив, що водночас мешканці селища користуються соціальною та комунальною інфраструктурою Києва, адже фактично і проживають у місті. Тому, за його словами, вони повинні мати такі ж права, як і кияни, а не їхати в Ірпінь за отриманням довідок і сервісів.
Він додав, що жителі Коцюбинського вже давно виступають за приєднання до Києва, а Київрада підтримала таке прагнення.
"Сьогодні деякі політики намагаються лобіювати приєднання Коцюбинського до Бучанського району, що є нелогічним ані з територіальної, ані з інфраструктурної, ані з соціально-економічної позиції. Тепер рішення про приєднання Коцюбинського до Києва – лише за парламентом. І депутати мають виходити лише з інтересів жителів Коцюбинського, а не керуватися іншими міркуваннями та мотивами", – зауважив Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проєкт районування областей України, зокрема й Київської, а також створення територіальних громад. Згідно з відповідним рішенням уряду, на Київщині замість 25 буде тільки шість районів.