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12 грудня • оновлено в 12:45
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Кортеж "паралізував" дороги Києва: опубліковано відео

2.3т
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У мережі показали іноземний кортеж, через який 12 грудня у Києві перекрили рух на кількох дорогах.

На відео видно майже десяток елітних чорних авто, а також машини поліції на цілковито пустій вулиці. Ролик розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Кортежик, через який частково перекрили рух Києвом", – йдеться в дописі.

Кортеж "паралізував" дороги Києва

Кортеж "паралізував" дороги Києва

Скриншот

Напередодні киян попередили про обмеження руху 12 та 13 грудня через візити прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарії та прем’єр-міністра Республіки Молдова Іона Кіку до України.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Украинец Нико
Украинец Нико
И в чем беда?
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