Коронавірус у Києві почав відступати: Кличко навів свіжу статистику

У Києві станом на 18 серпня зафіксували 10 730 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 88 жителів столиці.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Ще 17 серпня повідомлялося про 104 нових випадки COVID-19, а отже, у столиці захворювання почало відступати.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10 730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 47 жінок віком від 18 до 70 років, 34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв, а також дві дівчинки 11 і 14 років, п'ять хлопчиків від п'яти до 17 років. Зокрема, йдеться і про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів.

"Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3 455 мешканців столиці", – зазначив мер Києва.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17, у Голосіївському – 13, у Святошинському та Дніпровському – по 11.

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 18 серпня було підтверджено вже 4 620 випадків коронавірусу.

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