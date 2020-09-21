Коронавірусом у Києві заразилися вже близько 20 тисяч осіб

Карина Бондаренко Життя столиці 09:13, 21.09.2020 Оновлено: 09:43, 21.09.2020

За минулу добу, 20 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 275 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 136 нових заражених.

Усього в столиці інфіковано вже 19 758 осіб, в області – 7880 заражених.

Статистика щодо коронавірусу в Україні.
РНБО
Карта поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з понеділка, 21 вересня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування, введене через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.

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