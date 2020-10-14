Коронавірусом у Києві заразилися ще понад 400 осіб

За минулу добу, 13 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 422 людини.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 226 нових заражених. Усього в столиці інфіковані вже 28 512 осіб, в області – 11 751 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 518 осіб (+21 за добу), вилікувалися 10 229 пацієнтів (+268). Продовжують боротися з вірусом 17 765 інфікованих.

Мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram уточнив, що найбільше заражених виявили в Деснянському районі – 91, в Оболонському – 61, в Дарницькому районі – 59 випадків.

Небезпечні райони Києва. Віталій Кличко в Telegram

Статистика захворюваності. Віталій Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок середи, 14 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 276 177 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 590 – виявлено за минулу добу.