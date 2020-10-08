Коронавірусом в Києві заразилися ще понад 400 осіб

За минулу добу, 7 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 422 людини.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 199 нових заражених.

Всього в столиці інфіковані вже 25 896 осіб, в області – 10 490 хворих.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.