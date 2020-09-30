Коронавірусом у Києві заразилися ще понад 200 осіб: названо небезпечні райони

Карина Бондаренко Життя столиці 12:10, 30.09.2020 Оновлено: 12:19, 30.09.2020

За минулу добу, 29 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 219 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 143 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 22 778 осіб, в області – 9139 заражених.

Померла від COVID-19 у Києві всього 381 особа (+8 за добу), вилікувалися 6710 пацієнтів (+157). Продовжують боротися з вірусом 15 687 заражених.

Мер Києва Віталій Кличко в себе в Telegram уточнив, що найбільше заражених виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському районі – 35 і Деснянському районі – 29.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок середи, 30 вересня, в Україні офіційно підтверджено 208 959 випадків коронавірусної інфекції. З них 4027 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із добового приросту хворих.

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